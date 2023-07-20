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الخميس، 20-07-2023 03:42 م

الاتحاد الأوروبي يبحث تعزيز علاقته مع تركيا مع عدم وجود أي فرصة أمامها للانضمام

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الوكيل الإخباري- يجتمع وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس) في بروكسل، لبحث إمكانية تعزيز علاقاتهم مع تركيا في ظلّ عدم قدرتهم على أن يعرضوا عليها أفقاً جدّياً للانضمام إلى تكتّلهم.

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واكتسب هذا النقاش المقرّر منذ فترة طويلة بشأن شريك لا يمكن الالتفاف عليه، أهمية أكبر بعد قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي في فيلنيوس، حيث ألقت شروط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بثقلها على الأجواء، وفقاً لـ"فرانس برس".

وأحدث "أردوغان" مفاجأة من خلال ربط موافقته على انضمام السويد إلى الأطلسي بإعادة إطلاق مفاوضات انضمام بلاده الى الاتحاد الاوروبي والمجمدة منذ عدة سنوات.

 

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