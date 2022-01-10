الاتحاد الأوروبي يرفع العراق من قائمة الدول عالية المخاطر

الوكيل الإخباري-أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر.

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وقال الكاظمي في تغريده عبر "تويتر" اليوم، إن الجهود الحكومية والدبلوماسية، نجحت في الفترة الحالية لوضع العراق في المكانة التي يستحقها.



وأضاف أن قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، خطوة مهمّة في تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة لخدمة مصالح الوطن.

بترا