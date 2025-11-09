الأحد 2025-11-09 11:21 م
 

ترامب يعلن اعتزامه صرف 2000 دولار لمعظم الأمريكيين

الأحد، 09-11-2025 11:16 م

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حكومته تعتزم تقديم دفعة نقدية لا تقل عن 2000 دولار لمعظم المواطنين الأمريكيين مع استثناء أصحاب الدخل المرتفع من هذا الإجراء.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" إن الخطوة تهدف إلى دعم الأمريكيين ومساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، دون أن يحدد مستويات الدخل المشمولة أو موعد بدء تنفيذ الخطة.


ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من مكاسب انتخابية حققها الديمقراطيون في الانتخابات بعدد من الولايات، من بينها نيوجيرسي وفيرجينيا، وهو ما أثار انتقادات داخل صفوف الجمهوريين الذين رأوا أن الرئيس لم يمنح اهتماما كافيا لقاعدته الانتخابية.


وكان ترامب قد لمح قبل أشهر إلى إمكانية صرف مبالغ مالية مباشرة للمواطنين الأمريكيين، لكن المشروع لم يُفعّل آنذاك. وينظر إلى هذه الخطوة المحتملة الآن على أنها محاولة لاستعادة الزخم الشعبي قبيل الاستحقاقات السياسية المقبلة.


RT

 
 
