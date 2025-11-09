ترامب يعلن اعتزامه صرف 2000 دولار لمعظم الأمريكيين

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من مكاسب انتخابية حققها الديمقراطيون في الانتخابات بعدد من الولايات، من بينها نيوجيرسي وفيرجينيا، وهو ما أثار انتقادات داخل صفوف الجمهوريين الذين رأوا أن الرئيس لم يمنح اهتماما كافيا لقاعدته الانتخابية.
وكان ترامب قد لمح قبل أشهر إلى إمكانية صرف مبالغ مالية مباشرة للمواطنين الأمريكيين، لكن المشروع لم يُفعّل آنذاك. وينظر إلى هذه الخطوة المحتملة الآن على أنها محاولة لاستعادة الزخم الشعبي قبيل الاستحقاقات السياسية المقبلة.
