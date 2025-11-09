الأحد 2025-11-09 11:21 م
 

كاتس يشتم أردوغان بكلمات سوقية عبر تغريدة مشتعلة

الأحد، 09-11-2025 11:10 م
الوكيل الإخباري-   هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلفية أوامر الاعتقال التي أصدرتها محكمة تركية بحق 37 مسؤولًا إسرائيليًا بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.اضافة اعلان


وكتب كاتس في منشورين باللغتين التركية والعبرية على حسابه بمنصة "إكس": "أردوغان، خُذ أوامر الاعتقال السخيفة خاصتك وانقلع. إنّها أنسب للمجزرة التي ارتكبتموها بحق الأكراد. إسرائيل قوية ولا تهاب شيئًا".

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى رفض تل أبيب مشاركة قوات تركية في قوة الاستقرار الدولية المرتقبة في غزة، قائلًا: "لن تتمكن من رؤية غزة إلا من خلال المنظار".

ويوم الجمعة الماضي أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول، مذكرة اعتقال بحق 37 مشتبهًا بهم بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين الآخرين بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في غزة وقصف مكثّف على القطاع، وعرقلة توصيل المساعدات الإنسانية.

