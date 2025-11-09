كاتس يشتم أردوغان بكلمات سوقية عبر تغريدة مشتعلة

وكتب كاتس في منشورين باللغتين التركية والعبرية على حسابه بمنصة "إكس": "أردوغان، خُذ أوامر الاعتقال السخيفة خاصتك وانقلع. إنّها أنسب للمجزرة التي ارتكبتموها بحق الأكراد. إسرائيل قوية ولا تهاب شيئًا".
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى رفض تل أبيب مشاركة قوات تركية في قوة الاستقرار الدولية المرتقبة في غزة، قائلًا: "لن تتمكن من رؤية غزة إلا من خلال المنظار".
ويوم الجمعة الماضي أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول، مذكرة اعتقال بحق 37 مشتبهًا بهم بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين الآخرين بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في غزة وقصف مكثّف على القطاع، وعرقلة توصيل المساعدات الإنسانية.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يعلن اعتزامه صرف 2000 دولار لمعظم الأمريكيين
-
أكثر من 1.1 مليون مصوّت في التصويت الخاص للانتخابات العراقية
-
هبوط 9 طائرات كويتية اضطراريا بمطار البصرة في العراق
-
الجامعة العربية تدعو لتقديم الدعم للإعلام الفلسطيني
-
موجات تسونامي صغيرة تضرب سواحل اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجات
-
وفاة الداعية والعالم زغلول النجار
-
شهيد في غارة اسرائيلية جنوب لبنان
-
بدء التصويت المبكر في الانتخابات التشريعية العراقية