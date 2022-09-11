الأحد 11-09-2022
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الأحد، 11-09-2022 03:17 م

الاتحاد البرلماني العربي يدين الهجوم الإرهابي في اليمن

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الوكيل الإخباري - دان الاتحاد البرلماني العربي هجوم تنظيم القاعدة الإرهابي  على موقع أمني في محافظة أبين جنوب الجمهورية اليمنية الشقيقة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد قوات الحزام الأمني.اضافة اعلان


وأكد الاتحاد في البيان الصادر عنه، اليوم الأحد، أن تلك المحاولات الاجرامية لن تضعف اليمن الشقيق وقواته الأمنية ولن تثني اليمن عن دحر الإرهاب والتصدي لكل أشكاله وأنشطته الخبيثة.

وأكد الاتحاد أن تلك الأعمال الإرهابية لن تقوض وتضعف عزيمة وإرادة الشعب اليمني والحيلولة دون متابعة مسيرة البناء، وإرساء أسس الأمن والتنمية والاستقرار في جميع ربوع اليمن الشقيق.

وأهاب الاتحاد البرلماني العربي بالأسرة الدولية وجميع الجهات الدولية الفاعلة، لتكثيف الجهود والمساعي على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، للقضاء على آفة الإرهاب ومواجهتها بشتى الوسائل الممكنة والمتاحة مشدداً بذات الوقت على توفير كل ما يلزم لدعم اليمن الشقيق في حربه على الإرهاب والتطرف.

وأعرب الاتحاد عن موقفه التضامني ودعمه الكامل للجمهورية اليمنية الشقيقة، وتأييده لجميع الإجراءات التي تتخذها في سبيل محاربة الإرهاب والتطرف، مثمناً بالوقت نفسه الجهود التي تبذلها القوات الأمنية اليمنية في مكافحة الإرهاب.

وفي ختام بيانه عبر الاتحاد البرلماني العربي عن تعازيه الحارة لليمن الشقيق لسقوط عدد من الشهداء نتيجة الهجوم الإرهابي راجياً من الله عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلون، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

 




 

 


 

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