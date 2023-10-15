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الأحد، 15-10-2023 08:56 ص

الاحتلال يستهدف مطار حلب الدولي بالصواريخ ويخرجه عن الخدمة

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الوكيل الإخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً استهدف بالصواريخ مطار حلب الدولي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

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وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أنه حوالي الساعة 11:35 من ليلة أمس السبت نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه عن الخدمة.


وأضاف المصدر العسكري السوري، إن هذا العدوان الجديد، تأكيد على النهج الإجرامي لكيان الاحتلال الإسرائيلي والذي يتجسد اليوم بوضوح في جرائمه المتواصلة تجاه الشعب الفلسطيني والمجازر التي يرتكبها بحق المدنيين الأبرياء من نساء وأطفال، ودليل واضح على أنه لا يقيم وزناً للقوانين والأعراف الدولية.

 




 

 


 

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