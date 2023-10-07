السبت 07-10-2023
الوكيل الاخباري

طالبان تعرب عن دعمها لفلسطين بعد تصعيد الصراع مع إسرائيل

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السبت، 07-10-2023 08:30 م

طالبان تعرب عن دعمها لفلسطين بعد تصعيد الصراع مع إسرائيل

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الوكيل الاخباري- أعربت طالبان عن دعمها لفلسطين على خلفية التصعيد الأخير مع إسرائيل، ودعت دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى كبح العنف من جانب إسرائيل.

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ونشرت وزارة الخارجية في حكومة طالبان في أفغانستان بيانا على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، جاء فيه: "تتابع وزارة خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية عن كثب الأحداث الأخيرة في قطاع غزة وتعتبر أن وقوع مثل هذه الأحداث يأتي نتيجة لانتهاك إسرائيل حقوق الفلسطينيين"

وتابع البيان: "تدعم إمارة أفغانستان الإسلامية الحق الشرعي والتاريخي والقانوني للفلسطينيين في أن يكون لهم دولة مستقلة على أرض الفلسطينيين التاريخية وتدعو الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي وخاصة الدول ذات النفوذ في المنطقة إلى منع جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الفقير".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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