الأحد 28-01-2024
الوكيل الاخباري
 

غالانت: لا يمكن إنهاء الحرب إلا بـ(الضربة القاضية)

الاحتلال يقصف مواقع لحزب الله في لبنان

الاحتلال يعلن سحب لواءين من غزة

بايدن يعلق على الهجوم الذي وقع على القوات الأميركية

الحكومة الاردنية تكشف تفاصيل الهجوم على القوات الأميركية

​ مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 24 بهجوم على موقع للقوات الأمريكية على حدود الأردن وسوريا

عملية جراحية نوعية في مستشفى الجامعة الاردنية

وقف استقبال زوار تلفريك عجلون يوم الإثنين

صحيفة تفجر مفاجأة: هذا مصدر أسلحة حماس !

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

عاجل

الاحتلال يقصف مواقع لحزب الله في لبنان

الأحد، 28-01-2024 09:47 م

الاحتلال يقصف مواقع لحزب الله في لبنان

22222222888


الوكيل الاخباري - قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن طائراته الحربية قصفت مؤخرا "بنايات عسكرية ونقاط مراقبة ومواقع تابعة لحزب الله"، في مارفين والظاهرة وعيتا الشعب ومناطق أخرى من جنوب لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي مقرا للعمليات والبنية التحتية لحزب الله في وقت سابق من الأحد، كما تمت مهاجمة عدد من الأهداف "التي كانت تشكل تهديدا في جنوب لبنان" بالمدفعية والدبابات، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري، في حسابه على منصة "إكس".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بايدن 2

بايدن يعلق على الهجوم الذي وقع على القوات الأميركية

65b6392f4c59b760334cd9e7

وزير البحرية الأمريكي يتحدث عن مدة العملية ضد الحوثيين

thumbs_b_c_4f6508b524787a9636a3dcc8be85037c

حزب الله يستهدف ثكنة راميم الإسرائيلية ومحيطها

65b6444d4c59b76e472aaf53

الدفاع الروسية: تحييد 800 جندي أوكراني خلال 24 ساعة

65b39a134236043fb058ea22

روسيا تجهّز قواتها العسكرية بدفعة جديدة من الدرونات المتعددة الاستخدامات

65b641de423604721066a780

البحرية السريلانكية تفيد باستيلاء قراصنة صوماليين على سفينة صيد

أخبار متعلقة
65aaa46f42360458ea4ead05

القوات المسلحة الروسية تدمر مستودعات للذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية

65a77cab4c59b7097035ab2a

استخباراتي أمريكي سابق: سيزداد تفوق الجيش الروسي على القوات الأوكرانية

65a60c4c42360451e265f7f3

القاذفة المسيرة "إنفرنو".. قصف شامل للمواقع الأوكرانية

65a5282d4c59b73c0e13ff67

الدفاع الروسية تكشف حصيلة خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي

65a4c3944c59b748d72e455a

صحيفة Bild: الجيش الألماني يستعد "لصد بوتين"

65a3c24a4c59b762f25f8aab

الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر 800 جندي خلال يوم