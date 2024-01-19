القوات المسلحة الروسية تدمر مستودعات للذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية

الوكيل الإخباري - صرح عسكري في قوات "الجنوب" الروسية بأن مستودعات الجيش الأوكراني، الواقعة في عمق الخطوط الخلفية، تم تدميرها بنجاح بواسطة طائرات مسيّرة روسية من طراز FPV.

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وقال العسكري في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي" اليوم الجمعة: "نجح الطاقم المشغل للطائرات الروسية المسيّرة كاميكازه FPV في ضرب عدة أهداف في عمق الخطوط الخلفية للعدو.. تم تحديد بعض الأهداف مسبقا باستخدام معدات الاستطلاع والحرب الإلكترونية، بينما تم تحديد أهداف أخرى بواسطة مشغلي الطائرات المسيّرة FPV..".



وأسفرت الغارة عن تدمير مستودعين للذخيرة وملجأ واحد، وحملت كل طائرة مسيّرة رأسا حربيا يزن 2.5 كغ.



هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس، القضاء على أكثر من 860 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 91 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

RT