الاستخبارات التركية تحيد قياديا بارزا في "العمال الكردستاني

الوكيل الإخباري- حيّدت الاستخبارات التركية، 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني، بينهم قيادي رفيع يدعى فهمي أوغمن في عملية شمالي العراق.



وذكرت مصادر أمنية تركية لـ"الأناضول" أن "الاستخبارات التركية تتبعت قيادات رفيعة في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي عبر شبكة مخابرات محلية أنشأتها بالمنطقة، وحددت عبرها مكانا يستخدمه إرهابيو التنظيم بسرية كبيرة".



وأوضحت أن "الاستخبارات كشفت مكان تحرك القيادي أوغمن الملقب حركيا باسم "سنان ديجوار" في ريف منطقة جمجمال التابعة لمدينة السليمانية شمالي العراق"، مبينة أن "أوغمن انضم إلى التنظيم في 1993، ونفذ أعمالا إرهابية داخل وخارج تركيا، وأشرف بنفسه على عدة عمليات إرهابية في تركيا".

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روسيا اليوم