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الأحد، 04-06-2023 02:00 م

اتفاق عراقي سوري على محاربة تجارة المخدرات

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الوكيل الإخباري - أعلن وزيرا خارجية العراق وسوريا فؤاد حسين وفيصل المقداد، اليوم الأحد، عن الاتفاق على محاربة تجارة المخدرات بين البلدين.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة بغداد مع نظيره المقداد إن "هناك تنسيقا وتعاونا مشتركين مع الجانب السوري في محاربة تجار المخدرات، ومن المؤمل العمل مع الدول المحيطة أيضا في هذا الشأن".

وأضاف: "سنتحرك في المرحلة المقبلة لإيصال المساعدات الإنسانية الى سوريا لأن الوضع الإنساني هناك صعب جدا ويحتاج إلى تحرك من جميع الدول".

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من جانبه قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن "علاقتنا مع العراق استراتيجية في مختلف المجالات ونبذل كل الجهود لتعزيز أواصر العمل معه".
وأكد ضرورة "العمل على محاربة الإرهاب والقضاء على خطر المخدرات".

 

RT


 




 

 


 

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