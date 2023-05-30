الثلاثاء 30-05-2023
الوكيل الاخباري

الضمان تقيم احتفالاً بمناسبة حفل زفاف ولي العهد في كافة فروعها

الحنيطي للوحدات المشاركة في حفل زفاف ولي العهد: تعاملوا بحضارية

منخفض جوي خماسيني جديد يؤثر على المملكة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

توجيه حكومي بتعويض المزارعين المتضررين جراء الأمطار الأخيرة

توضيح حول موعد تسجيل طلبة الصف الاول بالمدارس

وفد نسائي أردني يشارك بالملتقى العربي الأوروبي لسيدات الأعمال

لقاء تعريفي بالمنصة الأردنية للتصدير بصناعة إربد

فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا - اسماء

حضور دولي رسمي لحفل زفاف ولي العهد

الثلاثاء، 30-05-2023 04:54 م

بحث نقل الأسر من معسكر الهول في سوريا للعراق



الوكيل الإخباري- بحث العراق والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، موضوع نقل الأسر من معسكر الهول بسوريا إلى داخل العراق.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الخارجية بالعراق، في بيان، عقب لقاء جرى بين وزيرها فؤاد حسين والسفيرة الأميركية ببغداد، إلينا رومانوسكي، تمت مناقشة نقل العائلات من مخيم الهول إلى مخيم مخصص لهم داخل العراق والتحديات المتعلقة بهذه العملية.

وأضافت الوزارة أن النقاش تناول الاجتماع المقبل للتحالف الدولي الذي سيعقد في المملكة العربية السعودية، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء.


ويوجد في مخيم الهول بسوريا ما يزيد على 65 ألف معتقل، غالبيتهم من أسر مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، وبحدود 28 ألف شخص من العراقيين.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
191348

بيلاروسيا تعيّن رئيساً جديداً للقوات الحدودية

224727

بوتين يعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو

6475e994423604700c1a1c29

شويغو: طراد "ناخيموف" بصواريخ "تسيركون" سيبدأ مرحلة التجارب نهاية العام

6475f1104c59b715053c37c7

الجيش الروسي يعلن استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا

main_image5f4281b19ce47

الخارجية الروسية تعلق على أحداث كوسوفو

6475e62c423604075847c2cf

الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التركية

أخبار متعلقة
1070112633_0_50_3073_1778_1920x0_80_0_0_061ed11bef9c3ef49f4c44c8234ad61c

روسيا تعتزم إلغاء تأشيرات الدخول مع دول عربية - اسماء

645b3e3c4c59b765f6676fc3

قطر تتحدث عن فرصة أُعطيت لسوريا

w

السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

645a1c6e4c59b77f344c9dd7

تركيا تعلن عن إنشاء مركز تنسيق عسكري في سوريا

6458f3664c59b769b0545a3e

بري يرحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية وجنبلاط يشبهها بالـ"تايتانيك"

6458d01d4c59b769b0545a25

الرئيس العراقي: نحو 15 ألف معمل ومصنع مغلقة منذ عام 2003