بحث نقل الأسر من معسكر الهول في سوريا للعراق

الوكيل الإخباري- بحث العراق والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، موضوع نقل الأسر من معسكر الهول بسوريا إلى داخل العراق.

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وقالت وزارة الخارجية بالعراق، في بيان، عقب لقاء جرى بين وزيرها فؤاد حسين والسفيرة الأميركية ببغداد، إلينا رومانوسكي، تمت مناقشة نقل العائلات من مخيم الهول إلى مخيم مخصص لهم داخل العراق والتحديات المتعلقة بهذه العملية.

وأضافت الوزارة أن النقاش تناول الاجتماع المقبل للتحالف الدولي الذي سيعقد في المملكة العربية السعودية، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء.



ويوجد في مخيم الهول بسوريا ما يزيد على 65 ألف معتقل، غالبيتهم من أسر مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، وبحدود 28 ألف شخص من العراقيين.

بترا