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الإثنين، 22-01-2024 07:02 ص

البحرية الأميركية تعلن وفاة جندييْن فقدا بخليج عدن

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الوكيل الاخباري - قال مسؤولون بالجيش الأميركي -أمس الأحد- إنه لم يتم تحديد مكان اثنين من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية فقدا في خليج عدن هذا الشهر، وإنه جرى تغيير وضعهما إلى "متوفيين".

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وكتبت القيادة المركزية الأميركية -على موقع إكس- أنه تم الإعلان عن فقدهما بعد صعودهما على متن سفينة إيرانية.


وكانت واشنطن بوست قد ذكرت في 15 يناير/كانون الثاني الجاري -نقلا عن مسؤولين أميركيين- أن الجنديين المختفيين كانا يبحثان على متن سفينة عن شحنة أسلحة متجهة إلى جماعة الحوثي في اليمن.


وأوضحت الصحيفة أن الأوامر بتنفيذ مهمة الصعود الخطيرة على متن السفن صدرت الأسبوع الذي قبله بعد أن اشتبه المسؤولون الأميركيون في أن سفينة تعبر خليج عدن كانت تنقل أسلحة إيرانية إلى جماعة الحوثي.


وكان الجنديان المفقودان يستعدان للصعود على متن السفينة وسط أمواج البحر الهائجة عندما انزلق أحدهما من على السلم، حسب ما نقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين مطلعين.


وأضاف المسؤولون -الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم- أن البحّار الثاني عندما رأى رفيقه يسقط في الماء غطس للمساعدة.


 




 

 


 

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