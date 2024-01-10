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الأربعاء، 10-01-2024 03:17 م

الحوثيون يعلنون مهاجمة سفينة أميركية في البحر الأحمر

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الوكيل الإخباري - أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في اليمن، عصر، اليوم الأربعاء، مهاجمة سفينة أمريكية في البحر الأحمر.

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وقالت القوات في بيان إن "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجوّ المسير في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة استهدفت سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني".

 

وأضاف البيان أنَّ " العمليةَ جاءت كرد أولي على الاعتداء الغادر الذي تعرضت له قواتنا البحرية من قبل قوات العدو الأمريكي يوم الأحد ال18 من جمادى الآخرة 1445 للهجرة".

وتابع: إن القوات المسلحةَ اليمنية تؤكد أنّها لن تتردد في التعامل المناسب مع كافة التهديدات المعادية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا".

 




 

 


 

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