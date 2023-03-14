البرلمان العربي: ازدواجية المعايير تمثل تحديا حقيقيا أمام تحقيق التعايش السلمي

الوكيل الإخباري - أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية القائم على ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، يمثل تحديا حقيقيا أمام تحقيق التعايش السلمي، لأن ذلك يحرم شعبا بأكمله من أبسط حقوقه في نيل الحرية وإنهاء احتلال أراضيه.

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وطالب العسومي في كلمة ألقاها خلال اجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني في البحرين، المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته أن تكون له وقفة جادة من أجل التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.



وقال إن المنطقة العربية تعاني من استمرار الأزمات المزمنة دون حل جراء التدخلات الإقليمية والدولية التي تهدد حالة التعايش السلمي فيها، مشيرا إلى أن تعزيز لغة الحوار والتعايش السلمي بين مختلف الثقافات والأديان يمثل حجر الأساس الذي يقوم عليه السلام العالمي.



ولفت إلى أهمية التكامل بين الخطاب الديني الذي يحارب العنف والفكر المتطرف، والنظام التعليمي الذي يرسخ ثقافة التسامح وقبول الآخر، والرسالة الإعلامية المتحضرة التي تبعث على التضامن والتلاحم، بالإضافة إلى منظومة تشريعية متماسكة تجرم التعصب والعنصرية.



بترا