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السبت، 25-12-2021 01:54 م

البرلمان العربي يدين استهداف الحوثيين مدينة جازان السعودية

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الوكيل الإخباري-دان البرلمان العربي، اليوم السبت، استهداف ميليشيا الحوثي، المدنيين الأبرياء في مدينة جازان بالسعودية، بمقذوف أودى بحياة عدد من الأبرياء وإصابة الآخرين في تصعيد خطير لها.

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وطالب البرلمان العربي بضرورة اتخاذ الأمم المتحدة مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، مجددا التأكيد على مساندته المطلقة للإجراءات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات التي تقوم بها هذه الميليشيا.

 

بترا

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