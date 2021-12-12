البرلمان العربي يدعو لاستراتيجية عمل لتعزيز العمل العربي الإسلامي المشترك

الوكيل الإخباري - دعا البرلمان العربي إلى صياغة استراتيجية عمل برلمانية لتعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك.

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جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في اجتماعات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي عقدت في تركيا، بمشاركة رؤساء برلمانات الدول الإسلامية.



وبحسب بيان صحفي صادر عن البرلمان، أبدى العسومي استعداد البرلمان العربي التام للمشاركة الفاعلة في صياغة هذه الاستراتيجية، انطلاقاً من دوره في خدمة المصالح العليا للأمتين العربية والإسلامية، وإيمانه الكامل بأن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت مكملاً للدبلوماسية الرسمية في الدفاع عن جميع القضايا التي تهم العالمين العربي والإسلامي.



وأكد أن التضامن العربي الإسلامي بات مطلباً رئيسياً لمعالجة التحديات الكثيرة التي تواجهها الشعوب العربية والإسلامية، والخروج الآمن من الظروف الاستثنائية التي تعيشها في ظل تفشي جائحة كورونا.

بترا