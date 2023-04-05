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الأربعاء، 05-04-2023 03:18 م

البرلمان العربي يدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى

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الوكيل الإخباري- دان البرلمان العربي، اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف اليوم الأربعاء، والاعتداء عليه والمصلين فيه.
وقال البرلمان إن الاقتحام عمل عدواني مستنكر ومرفوض، ويؤجج مشاعر المسلمين في العالم، وينذر بإشعال الموقف وتفجر الأوضاع في المنطقة.

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وأكد، رفضه القاطع لممارسات قوات الاحتلال الأحادية الجانب، وتصعيد اعتداءات واقتحامات المستوطنين التي تقوض جهود السلام.


وحذر البرلمان العربي من نتائج تصعيد سلطات الاحتلال ومستوطنيه المتكرر بحق المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، وعدم التزام حكومة الاحتلال المتطرفة بأية تعهدات سابقة للتهدئة.


وأكد أن هذه الاعتداءات والاقتحامات تندرج ضمن محاولات سلطات الاحتلال تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وتهويد مدينة القدس، مشددا على إنها تعد صارخ على حرية العبادة دون مبالاة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.


وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها واتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الاعتداءات بحق المسجد الأقصى المبارك والمصلين، دون مراعاة لقدسية المكان.

 

بترا

 




 

 


 

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