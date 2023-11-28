البرلمان العربي يهنئ المملكة العربية السعودية بفوزها باستضافة "إكسبو 2030"

الوكيل الإخباري - هنأ البرلمان العربي المملكة العربية السعودية؛ بمناسبة فوزها باستضافة "إكسبو 2030"، والذي "يعكس الثقة الدولية الكبيرة في قدرة المملكة وتميزها في تنظيم المعارض والأحداث العالمية".

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وأكد رئيس البرلمان، عادل بن عبدالرحمن العسومي، أنه "فوز لكل العرب والذي يعكس أيضا ما وصلت له المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مسيرة التنمية الشاملة بمختلف القطاعات".



وأكد العسومي أن استضافة الرياض لإكسبو 2030 هو إنجاز عربي كبير، يعكس القدرة الاستثنائية لمدينة الرياض على استضافة أحداث عالمية بهذا المستوى، ويُعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في مجالات التجارة والثقافة والتنمية.



وأشار العسومي إلى أن هذا الحدث يعتبر من الأحداث العالمية المهمة، ويعكس ثقة العالم في الرياض لاستضافة هذه النسخة التي ستكون استثنائية.