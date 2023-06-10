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السبت، 10-06-2023 03:39 م

البرهان: نحن مع أي حل ينهي حرب "المليشيات المتمردة بمعاونة المرتزقة الأجانب"

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الوكيل الإخباري-قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إنه مع أي حل ينهي حرب "المليشيات المتمردة بمعاونة المرتزقة الأجانب"، ويعيد الطمأنينة للشعب.

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وأضاف البرهان: "فشل جميع الهدن السابقة سببه عدم وجود آليات فعالة وملزمة لمتابعة خروقات ما وصفها بمليشيا الدعم السريع المتمردة".

ودخلت هدنة جديدة بين الجيش السوداني  بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، حيز التنفيذ صباح اليوم السبت، حيث أبقى السكان آمالهم متواضعة حيالها بعدما خرق الطرفان جميع الاتفاقات السابقة.

ومنذ بدء المعارك في 15 أبريل، أبرم الجانبان أكثر من اتفاق لوقف إطلاق النار، سرعان ما كان يتم خرقها.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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