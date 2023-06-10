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السبت، 10-06-2023 09:12 ص

هدنة السودان تدخل حيز التنفيذ

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الوكيل الاخباري- دخلت هدنة جديدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ صباح اليوم السبت، حيث أبقى السكان آمالهم متواضعة حيالها بعدما خرق الطرفان جميع الاتفاقات السابقة.

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ومنذ بدء المعارك في 15 أبريل، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أبرم الجانبان أكثر من اتفاق لوقف إطلاق النار، سرعان ما كان يتم خرقها.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ رسميا عند الساعة السادسة (04:00 ت غ)، على أن تستمر لـ 24 ساعة فقط.

وأفاد سكان في الخرطوم بأن الوضع الميداني كان هادئا، وهو أمر غالبا ما يكون معتادا في هذا الوقت.

وقال محمود بشير الذي يقطن وسط ضاحية بحري بشمال العاصمة "هدنة يوم واحد أقل من طموحنا. نتطلع إلى إنهاء شامل لهذه الحرب اللعينة".

من جهته، قال عصام محمد عمر الذي هاجر من منزله وسط الخرطوم إلى ضاحية أم درمان "هدنة لا تخرج قوات الدعم السريع من منزلنا الذي أخرجونا منه قبل 3 أسابيع لا تعني لي شيئا".

وكما سابقاتها من الاتفاقات، تهدف الهدنة الجديدة بشكل أساسي إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المقدر عددهم بنحو 45 مليون نسمة، ويحتاج أكثر من نصفهم إلى مساعدات في بلد كان أصلا من الأكثر فقرا في العالم قبل النزاع الراهن.

وشكك مراقبون في أن تكون هذه الهدنة أفضل من سابقاتها، خصوصا وأن ظروف النزاع لم تتبدل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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