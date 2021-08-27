البنتاغون: 5400 شخص لا يزالون ينتظرون إجلاءهم في مطار كابول

الوكيل الإخباري - أكد مسؤول عسكري أميركي، الجمعة، أن نحو 5400 شخص لا يزالون في حرم مطار كابول ينتظرون إجلاءهم من أفغانستان.

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وأوضح الجنرال هانك تايلور، خلال مؤتمر صحافي في مقر البنتاغون، "نحن قادرون على إجلاء اشخاص في طائرات عسكرية أميركية تغادر أفغانستان حتى اللحظة الاخيرة"، وذلك مع دنو موعد 31 آب/اغسطس النهائي لسحب جميع الجنود الاجانب من أفغانستان.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية جون كيربي، في المؤتمر الصحافي نفسه، إن عمليات الإجلاء لا تزال تواجه "تهديدات محددة وذات مصداقية"، غداة هجوم انتحاري أسفر عن مقتل العشرات بينهم 13 جنديا أميركيا.



وقال كيربي "نعتبر أنه لا يزال ثمة (...) تهديدات محددة وذات مصداقية".