البيت الأبيض: سنواصل العمل لتشكيل القوات الفضائية

الوكيل الإخباري - قالت المتحدث باسم البيت الأبيض جين بساكي، في تغريدة يوم أمس، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستواصل العمل، في مجال تكوين القوات الفضائية كفرع كامل القوام للجيش الأمريكي.

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وأضافت بساكي: "نتطلع إلى مواصلة العمل في مجال إنشاء قوة الفضاء الأمريكية، وندعو أعضاء الفريق للانضمام إلينا في غرفة الاجتماعات في أي وقت لإطلاعنا على أخبار العمل الهام، الذي يقومون به".





في يونيو 2018، أوعز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للبنتاغون بإنشاء القوات الفضائية، كفرع كامل للقوات المسلحة في البلاد.

المصدر: روسيا اليوم

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