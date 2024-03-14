البيت الأبيض: لا مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام سلاح نووي في أوكرانيا

الوكيل الاخباري- قالت الولايات المتحدة، امس الأربعاء، إنها لم ترصد أي مؤشرات حول استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا ، وذلك بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين استعداده لنشرها بحال تعرضّت سيادة موسكو للتهديد ،بحسب واشنطن تايمز .

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار ، إن الخطاب الروسي بشأن الأسلحة النووية "متهور" منذ غزوها أوكرانيا في شباط 2022 ، ولم نرَ أي أسباب تدفعنا لتعديل وضعنا النووي، ولا أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي في أوكرانيا"، وذلك ردا على سؤال لصحافيين بشأن تصريحات بوتين.



وكررت بيار " سنواصل دعم أوكرانيا في دفاعها عن شعبها وأراضيها من العدوان الروسي".

