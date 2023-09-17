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الأحد، 17-09-2023 06:46 م

البيت الأبيض: مستشار بايدن يجري محادثات مع وزير الخارجية الصيني

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الوكيل الاخباري- أعلن البيت الأبيض أن مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي بحثا في مالطا يومي 16 و17 سبتمبر، إمكانية عقد لقاء بين بايدن وشي جين بينغ.

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وقال بيان للبيت الأبيض: "أجرى مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي مفاوضات صريحة وبناءة، وناقشا الوضع في أوكرانيا وتايوان، واتفقوا على إجراء اتصالات ومشاورات إضافية رفيعة المستوى حول القضايا الرئيسية في الأشهر المقبلة".

ويشار إلى أن الطرفين ناقشا القضايا الرئيسية في العلاقات الأمريكية الصينية، وقضايا الأمن العالمي والإقليمي، والصراع في أوكرانيا، والقضايا المتعلقة بمضيق تايوان وغيرها من المواضيع.

وأضاف البيان: "أشارت الولايات المتحدة إلى أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان. وتعهد الجانبان بالحفاظ على قناة الاتصال الاستراتيجية هذه وإجراء اتصالات ومشاورات إضافية رفيعة المستوى في الأشهر المقبلة حول المجالات الرئيسية في العلاقة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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