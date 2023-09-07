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الخميس، 07-09-2023 04:17 م

بودابست تقول إنها لن تتسامح بعد الآن مع انتقادات واشنطن

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو إن بودابست لن تتسامح بعد اليوم مع انتقادات واشنطن فيما يتعلق بحالة الديمقراطية في البلاد، في ضوء الأحداث السياسية الأمريكية الأخيرة.

جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحكومة الهنغارية زولتان كوفاكس اليوم الخميس، والذي تابع في تغريدة له على موقع X (تويتر سابقا) أن سيارتو أعلن أن "هنغاريا لن تقبل بعد الآن أي انتقادات من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بحالة الديمقراطية، مشيرا إلى التطورات السياسية الداخلية الأخيرة في الولايات المتحدة نفسها".

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وأدان الوزير الهنغاري، على وجه الخصوص، محاولات استبعاد الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب من السباق الرئاسي، وحث البيت الأبيض على الامتناع عن التصريحات "المتعالية" بشأن الديمقراطية والمؤسسات في هنغاريا.


وأضاف كوفاكس، نقلا عن وزير الخارجية: "إذا تمكنت الولايات المتحدة من استبعاد أحد المرشحين الرئيسيين، فإن هنغاريا لن تعر أي انتقاد لنظامها السياسي من جانب الولايات المتحدة أي اهتمام".


وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يستبعد في وقت سابق إمكانية أن يعرض على الرئيس السابق دونالد ترامب إسقاط جميع التهم مقابل الانسحاب من السباق الرئاسي وترك السياسة، مضيفا، في الوقت نفسه، أنه غير مهتم بالموافقة على مثل هذه المقترحات.


ويواجه ترامب إجمالي 91 تهمة في 4 قضايا جنائية، يصفها الرئيس السابق بأنها محاولة من المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض. وأثقل تلك التهم تهدد ترامب بالسجن 20 عاما، إذا تم جمع مدد العقوبات التي تواجهه، فيمكن الحكم عليه لعدة قرون، حيث يواجه السياسي أكثر من 700 عام في السجن.

 

RT

 




 

 


 

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