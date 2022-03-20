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الأحد، 20-03-2022 04:59 م

التحالف:‏ إحباط هجوم يستهدف الملاحة جنوبي البحر الأحمر‎‎

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الوكيل الإخباري-أعلن التحالف العربي، الأحد، تدمير زورق مفخخ وإحباط هجوم وشيك يستهدف الملاحة جنوبي البحر الأحمر.

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جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف العربي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).


وقال التحالف: "دمرنا زورقاً مفخخاً بالحديدة(غربي اليمن)، وأحبطنا هجوماً وشيكاً يستهدف حرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر"، دون تفاصيل.


‏‎وأضاف: "دمرنا ما مجموعه 106 زوارق مفخخة شكلت تهديداً لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر"، منذ مطلع العام 2015.


‏‎وتابع: "جهود التحالف أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".


ولم يتهم البيان أي جهة بالوقوف وراء ذلك، لكن سبق أن أعلن التحالف العربي مرارا، تدمير زوارق بحرية مفخخة تابعة للحوثيين.


ولم تعقب جماعة الحوثي حول بيان التحالف حتى الآن.
ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.


وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألفا، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الامم المتحدة، وبات معظم سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

 

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