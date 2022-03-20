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الأحد، 20-03-2022 06:24 ص

هجمات حوثية تستهدف منشآت اقتصادية ومدنية في السعودية

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الوكيل الإخباري - أعلن التحالف العربي أن هجمات عدائية شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت منشآت اقتصادية ومدنية من بينها محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب، جنوبي السعودية.

وأكد التحالف في بيان اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

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كما تم اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة في وقت لاحق أطلقت لاستهداف منشآت اقتصادية، وأحبط التحالف هجوما عدائيا للميليشيا على معمل الغاز المسال بمحطة أرامكو في ينبع.


وقال التحالف إن محاولة عدائية من قبل المليشيا استهدفت محطة الغاز بخميس مشيط، كما تم اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة جازان لاستهداف المدنيين. 


وأشار التحالف إلى حدوث أضرار مادية لمركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الهجمات العدائية ولا خسائر بالأرواح.


ووصف التحالف الهجمات الحوثية بأنها رد على الدعوة الخليجية ورفض لجهود ومبادرات السلام.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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