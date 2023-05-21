التعاون الخليجي يرحب بتوقيع اتفاقية الهدنة قصيرة الأمد في السودان

الوكيل الإخباري - رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باتفاقية وقف إطلاق النار بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع التي تم التوصل إليها في مدينة جدة، أمس السبت.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أشاد الأمين العام للمجلس، جاسم بن محمد البديوي، في بيان، اليوم الأحد، بالجهود الدبلوماسية الحثيثة للسعودية والولايات المتحدة الاميركية، التي تكللت بتقريب وجهات النظر بين أطراف الحرب في السودان من أجل إقرار هدنة وقف إطلاق النار لفتح المجال أمام فرص إحلال السلام في السودان.



وأشار البديوي إلى ما جاء في قرارات القمة العربية (32) فيما يخص السودان، والذي نص على التأكيد بأن المباحثات السودانية في مدينة جدة هي خطوة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة، والمطالبة بضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار.



وأكد دعم دول مجلس التعاون لكل الجهود الدبلوماسية المبذولة لتمكين السودانيين من حل الإشكاليات عبر تفضيل لغة الحوار وتجنيب الشعب السوداني الشقيق أهوال الحروب والنزاعات، متمنيا أن ينعم السودان بالسلام الدائم حتى يتمكن من المحافظة على مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للشعب السوداني.



بترا