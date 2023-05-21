الأحد 21-05-2023
الوكيل الاخباري

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب تركيا

منخفض جوي خماسيني يؤثر على الاردن الاثنين - تحذيرات

مؤتمر دولي في الطفيلة التقنية عن الاستراتيجيات المستقبلية للنهوض بالتعليم

اغلاقات جزئية لجسر الملك حسين في عيد الاستقلال

دورة تدريبية عن أمراض الأسماك

افتتاح معرض التراث الوطني للجاليات العربية باليرموك

الجامعة الأردنية تحتفي باليوم العالمي للمتاحف

"مكافحة الأوبئة" يشارك في منتدى البحر المتوسط

ندوة حوارية بالتكنولوجيا عن دور الشباب في رؤية التحديث

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

الأحد، 21-05-2023 04:52 م

التعاون الخليجي يرحب بتوقيع اتفاقية الهدنة قصيرة الأمد في السودان

Flag_of_the_Cooperation_Council_for_the_Arab_States_of_the_Gulf.svg


الوكيل الإخباري - رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باتفاقية وقف إطلاق النار بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع التي تم التوصل إليها في مدينة جدة، أمس السبت.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أشاد الأمين العام للمجلس، جاسم بن محمد البديوي، في بيان، اليوم الأحد، بالجهود الدبلوماسية الحثيثة للسعودية والولايات المتحدة الاميركية، التي تكللت بتقريب وجهات النظر بين أطراف الحرب في السودان من أجل إقرار هدنة وقف إطلاق النار لفتح المجال أمام فرص إحلال السلام في السودان.


وأشار البديوي إلى ما جاء في قرارات القمة العربية (32) فيما يخص السودان، والذي نص على التأكيد بأن المباحثات السودانية في مدينة جدة هي خطوة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة، والمطالبة بضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار.


وأكد دعم دول مجلس التعاون لكل الجهود الدبلوماسية المبذولة لتمكين السودانيين من حل الإشكاليات عبر تفضيل لغة الحوار وتجنيب الشعب السوداني الشقيق أهوال الحروب والنزاعات، متمنيا أن ينعم السودان بالسلام الدائم حتى يتمكن من المحافظة على مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للشعب السوداني.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
eee

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب تركيا

_123514778_bc51f728-0044-432d-8927-f9cc610c66dd

قديروف: المخابرات الأوكرانية تحاول اغتيالي

646a177d4c59b769f24dcb24

زلزال قوته 5 درجات يضرب جزر الكوريل

646a14864c59b76e5c7c8e7a

السعودية تندد باقتحام بن غفير لباحة المسجد الأقصى

646a11da423604441c65c8ee

زعيمة حزب تركي معارض: سننتخب من يرحل اللاجئين السوريين

646a15c942360453126c84c8

تركيا تدين اقتحام بن غفير المسجد الأقصى

أخبار متعلقة
641fbea24236047b49566c38 (1)

ترامب يصف الولايات المتحدة بـ"مكب للنفايات" ويكشف السبب

image (30)

واشنطن تبدأ تدريب الجيش الأوكراني على دبابات أبرامز

643a6d284c59b73af6400122

الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة ثلاثة أيام

6442cf4b4c59b723b73f0df6

كينيا تقترح الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الرد السريع

6442b3ef4c59b7150b628649

تقارير: بايدن سيعلن ترشحه لولاية ثانية الأسبوع المقبل

644290754236044ccc027af9

مقتل موظف في المنظمة الدولية للهجرة ومواطن أمريكي في السودان