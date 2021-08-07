التعليم المصرية لن تسمح لطلاب الثانوية بفرصة ثانية لأداء الامتحانات

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، اليوم السبت، أنها لن تسمح لطلاب شهادة الثانوية العامة بفرصة ثانية بغرض تحسين مجموعهم.

اضافة اعلان



وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنه لا صحة للسماح لطلاب شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2021 بفرصة ثانية لأداء الامتحانات حال الرغبة في تحسين مجموعهم، وأوضحت أنه لن يتم تطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة خلال العام الدراسي الجاري، موضحة أنه يتطلب تطبيقه تعديلا تشريعيا على قانون التعليم، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي.



وتابعت لافتة إلى أنه سيتم الاكتفاء بالدورين الأول خلال شهر يوليو/ تموز 2021، والثاني خلال شهر أغسطس/ آب 2021.



وبدأت امتحانات الثانوية العامة (الشعبة العلمية) في 10 يوليو/ تموز الماضي، واستمرت حتى يوم الاثنين 2 أغسطس/ آب الجاري، بينما بدأت امتحانات الشعبة الأدبية يوم 11 يوليو واستمرت حتى 29 من الشهر نفسه.



وكانت الامتحانات الورقية متاحة فقط لمن لم يتسلموا جهاز الـ"تابلت"، بينما تم إجراء الامتحانات التجريبية الثالثة في 21 يونيو/ حزيران الماضي.



وفيما يتعلق بالطلاب المكفوفين، فإن امتحاناتهم بدأت في 11 يوليو واستمرت حتى يوم الاثنين الموافق 2 أغسطس، بينما بدأت امتحانات الطلاب المتفوقين في 11 يوليو واستمرت حتى 5 أغسطس الجاري.



سبوتنيك عربي