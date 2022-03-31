الخميس 31-03-2022
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الخميس، 31-03-2022 03:17 م

الجامعة العربية: الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية

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الوكيل الإخباري-أكدت الجامعة العربية أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية.

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وقال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن المشاورات اليمنية- اليمنية التي تستضيفها الرياض حاليا، تشكل خطوة على طريق تحقيق الحل الذي يحقن دماء اليمنيين، ويعيد الاستقرار لبلدهم، ويحول دون استغلال اليمن كمنصة لمهاجمة جيرانه.


وجدد أبو الغيط إدانته للهجمات المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية والإمارات والشعب اليمني، ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، باعتبار أن هذه الهجمات تستهدف منشآت مدنية وتعرض حياة السكان للخطر.

 

بترا

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