الجامعة العربية تدين القصف الإيراني لشمال العراق

الوكيل الإخباري -

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دانت الجامعة العربية على لسان أمينها العام احمد ابو الغيط، القصف الصاروخي الإيراني المتواصل منذ عدة أيام، والذي استهدف عدة مناطق بإقليم كردستان شمال العراق، وأدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى.وعبر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، عن رفض الجامعة للانتهاكات الايرانية للسيادة العراقية، مشدداً على ضرورة احترام ايران للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتوقفها عن زعزعة أمن العراق واستقراره.وجدد رشدي دعم الجامعة العربية وتضامنها مع العراق في التصدي لجميع الانتهاكات الخارجية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.