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السبت، 11-06-2022 07:24 م

الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية

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الوكيل الاخباري - أعربت الجامعة العربية، اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، المستشار جمال رشدي، إن الأمين العام أحمد أبو الغيط أهاب بجميع الأطراف الليبية، الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون انهياره، باعتباره المنجز الأبرز الذي شهدته الساحة الليبية منذ تشرين الأول 2020، وحثهم على تنفيذ جميع بنود الاتفاق واستحقاقاته، وفي مقدمتها البند الخاص بإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا.

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