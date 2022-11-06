الأحد 06-11-2022
الوكيل الاخباري

مجلس إربد يبحث احتياجات التعليم بلواء الأغوار الشمالية

لجنة زكاة الطفيلة توزع معونات على الأسر الفقيرة

السفير الأذربيجاني يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن

بدء فعاليات المؤتمر الدولي السابع لكلية الأعمال في الجامعة الأردنية

المركزي والتعاون الدولي الألماني يطلقان مشروع مناهج مبتكرة للشمول المالي

تحذيرات من الارصاد الجوية حول طقس الاثنين

الارصاد تنشر تفاصيل أول منخفض جوي سيؤثر على الاردن

جامعة آل البيت تنعى طالبة توفيت بحادث سير مؤسف

بعد توصية الصحة العالمية .. هل ترتفع أسعار الدخان في الأردن ؟

سقوط شخص من الطابق الرابع بعمان

الأحد، 06-11-2022 05:13 م

الجزائر.. إحالة الأساتذة فوق 70 سنة على التقاعد

صور-علم-الجزائر-2-1


الوكيل الإخباري-أمرت وزارة التعليم العالي في الجزائر بإحالة الأساتذة البالغين من العمر 70 سنة على التقاعد دون استثناء، قبل تاريخ 15 نوفمبر الجاري.

اضافة اعلان


وفي مراسلة وجهتها إلى مديري المؤسسات الجامعية والبحثية، أشارت الوزارة إلى أن تطبيق اجراء إحالة الموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين البالغين 70 سنة على التقاعد لم يرق إلى المستوى المطلوب، موضحة أنه تم تسجيل تفاوت في التنفيذ من مؤسسة إلى أخرى، ناهيك عن رفض عدد معتبر من المعنيين بهذا الإجراء تقديم ملفات تقاعدهم بالرغم من إعذارهم لمرات عدة من طرف مؤسساتهم الجامعية.


ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العملي، المؤسسات المعنية إلى تنفيذ الإجراء على جميع المعنيين بدون استثناء، ودعوة المتخلفين منهم إلى الإمتثال لهذا الإجراء قصد تقديم ملفاتهم قبل تاريخ 15 نوفمبر 2022 كآخر أجل تحت طائلة إتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتجسيد ذلك.


وكانت الوزارة قد قالت في أبريل الماضي أن عدد الأساتذة الباحثين والباحثين الذين سيشملهم قرار الإحالة على التقاعد بلغ 1236 أستاذ منهم 312 أستاذا استشفائيا جامعيا، أي ما يعادل 2% من نسبة الأساتذة الجامعيين في مختلف الرتب.


وذكرت في بيان لها أن القانون الخاص بالتقاعد يحدد سن 60 سنة، إلا أنه يمكن للموظف الذي يختار مواصله نشاطه بعد سن الستين الحصول على تمديد خمس سنوات، وفي حالة الموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ونظرا لاحتياحات القطاع، فقد تم التماس تأجيل سن التقاعد إلى سبعين عام، مع إمكانية تمديد نشاطهم بصفة إستثنائية حسب حاجة المؤسسات الجامعية والبحثية المنتمين إليها.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
c4f2f251-79-222521-kim-jong-un-injured-missile-test_700x400

البرهان: الحوار السياسي جار في السودان ولا يشمل أنصار البشير

c4f2f251-79-222521-kim-jong-un-injured-missile-test_700x400

كوريا الشمالية: سنرد بأقوى إجراء ضد أي محاولة لانتهاك سيادتنا

1053733738_0_2_1321_745_1920x0_80_0_0_fdcd326dafae248c5ff44d8b568be3be

وزيرة خارجية ألمانيا تحذر: البشرية تتجه نحو الهاوية

View_of_Nova_Kakhovka

قصف يلحق أضرارا بسد تسيطر عليه روسيا في أوكرانيا

886435_0

خسوف كلي للقمر بعد يومين يتحول لونه للأحمر الدموي

636782f04c59b751363e5c10

مقتل 4 من قوى الأمن الداخلي جنوب شرق إيران

أخبار متعلقة
image (4)

وصول رؤساء عرب إلى الجزائر - صور

سي

الرئيس المصري يتوجه إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية

6360af204c59b70b41029906

بيلاروس تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع الجزائر

6360baa64c59b71d66265323

رسالة من الرئيس الروسي للمشاركين في القمة العربية المنعقدة في الجزائر

635fb16b4c59b716a64b1dc2

مصدر إعلامي: الجزائر تتجه لتوقيع صفقة أسلحة ضخمة مع روسيا

السعودية3

السعودية.. الديوان الملكي يوضح حول الحالة الصحية لولي العهد محمد بن سلمان