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الأربعاء، 01-02-2023 10:48 ص

الجزائر.. حل أكبر منظمة حقوقية لإقامة قادتها في دول أوروبية

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الوكيل الاخباري- أصدرت محكمة جزائرية قرارا بحل أكبر منظمة حقوقية بسبب تواجد قادتها في دول أوروبية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن صحفية جزائرية عن مصدر مقرب من الملف.

وذكرت وكالة "واج" أنه استنادا إلى "مصادر جد موثوقة" أشارت الصحفية الجزائرية ليلى حداد في منشور لها على "فيسبوك" إلى أنه "تم حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار من العدالة بسبب غياب مسؤوليها المقيمين بالخارج".

وأضافت أن مسؤولي الرابطة طالبوا باللجوء إلى بروكسل وفرنسا".

وحتى الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة عن السلطات القضائية بشأن مصير الرابطة الحقوقية.

وقبل أيام قالت الرابطة في بيان إنه صدر قرار من المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة يقضي بحلها بناء على دعوى رفعتها ضدها وزارة الداخلية في يونيو 2022.

ووصفت الرابطة قرار المحكمة بـ"بالانحراف الخطير"، كما نددت به منظمات إقليمية ودولية عبر بيانات.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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