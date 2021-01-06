الجزائر.. نقل 3 سجناء من الحراك الشعبي إلى المستشفى

الوكيل الإخباري - أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في الجزائر بنقل 3 سجناء من الحراك الشعبي من سجنهم إلى مستشفى بالعاصمة بعد تدهور حالتهم الصحية.

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وأضرب الموقوفون الثلاثة عن الطعام للمطالبة بالإسراع في محاكمتهم.

وذكرت اللجنة، وهي جمعية تدافع عن سجناء الحراك، أن السجناء تم نقلهم إلى المستشفى الثلاثاء، كما جاء في صفحتها على "فيسبوك".



وأوضحت محاميتهم مريم قاسيمي في تصريحات صحافية ، أن الثلاثة ملاحقون في قضية واحدة وهم الآن يعالجون بمستشفى مصطفى باشا وسط العاصمة الجزائرية.



وتابعت: "يعانون الإرهاق لكنهم تحت مراقبة الأطباء في انتظار صدور التحاليل".

وبدأ السجناء إضرابا عن الطعام منذ 10 أيام في سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة، تنديدا بتمديد سجنهم المؤقت بدون محاكمة.



والثلاثة هم رهن الحبس الموقت منذ أغسطس، بعد مشاركتهم في تظاهرة ضد السلطة في حي القصبة العتيق.



وتم رفض كل طلبات الإفراج المؤقت عن الثلاثة، وهم ملاحقون حسب لجنة الإفراج عن المعتقلين بتُهم المساس بالوحدة الوطنية والتجمهر غير المصرح وإهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة.

المصدر : روسيا اليوم

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