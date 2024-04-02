الثلاثاء 02-04-2024
الوكيل الاخباري
 

بعد تخفيض الديزل.. رفع أسعار الطحين المدعوم الموحد 1.4 دينار للطن

مكافآت وحوافز متقاعدي دائرة قاضي القضاة على طاولة النواب الثلاثاء

واشنطن تدعو إسرائيل لإجراء تحقيق بمقتل متطوعين أجانب

النفط عالمياً يرتفع بفضل بيانات التصنيع المتفائلة

بينها 3 عمليات في 20 دقيقة.."حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين

إدارة بايدن تؤكد لطهران عدم علمها بقصف القنصلية الإيرانية في دمشق

المطبخ المركزي العالمي يعلن وقف عملياته مؤقتا وفورا في غزة

للأردنيين .. وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلة الشخصية

فاقدون لوظائفهم في الصحة - أسماء

حماس: الاحتلال يستهدف فرق الإغاثة الدولية لإرهاب العاملين فيها

الثلاثاء، 02-04-2024 09:40 ص

الجنود الروس يدمرون روبوتا مقاتلا أمريكي الصنع

660ba0f1423604592b4278f4


الوكيل الإخباري - تمكن الجنود الروس لأول مرة من تدمير روبوت MUTT العسكري الذي سلمته الولايات المتحدة لجيش نظام كييف.

اضافة اعلان


وتم تدمير الروبوت بواسطة درون FPV الروسي الصنع. ويخصص الروبوت لنقل الحمولة المختلفة، بما في ذلك الذخائر والوقود والإمدادات وغيرها. مع ذلك من غير مستبعد أن يوضع عليه بعض الأسلحة، وعلى سبيل المثال رشاش Mini-Gun الثقيل.

ويتراوح وزن الروبوت وفقا لنوعه بين 340 و600 كيلوغرام، وتصل حمولته القصوى 273 كيلوغراما. وكان يخطط لشراء 624 روبوتا عسكريا من هذا النوع، وتكلفة كل قطعة من تلك الأسلحة 260 ألف دولار.


وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بتدمير ناقلة THeMIS UGV الروبوتية الأستونية الصنع.


فيما يتعلق بالجيش الروسي فإنه يستخدم في المعارك البرية منصات روبوتية مقاتلة متحكم فيها عن بعد تم تزويدها بقاذفات القنابل "آغا – 17" عيار 30 ملم، فضلا عن مختلف المنصات الروسية المستخدمة لنقل الذخائر والإمدادات وإجلاء الجرحى.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
من-اين-استوحى-الوان-علم-الكويت

الكويت تستأنف منح تصاريح العمل للمصريين بعد توقف دام 16 شهرا

660b87c742360407da2d5b63

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير زورق مسيّر تابع للحوثيين

6524149e4236043e073f76c6

بينها 3 عمليات في 20 دقيقة.."حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين

660b88834c59b74b797e5e1f

إدارة بايدن تؤكد لطهران عدم علمها بقصف القنصلية الإيرانية في دمشق

660b521042360407e50187b9

ترامب يدفع كفالة بقيمة 175 مليون دولار في قضية "احتيال"

5555

مقتل عدة دبلوماسيين إيرانيين في ضربة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق

أخبار متعلقة
660b521042360407e50187b9

ترامب يدفع كفالة بقيمة 175 مليون دولار في قضية "احتيال"

65eff3114c59b72ca35d3348

القضاء الأمريكي يرد خائبا جنديا سجن في إيران

65ec3ab24236045be32314e3

"فايننشال تايمز": الجيش الأمريكي يحصل على تواجد استثنائي في ثلاث دول في المحيط الهادئ

566822

الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة

65e930ca42360415a05ec69d

"بلومبرغ": البيت الأبيض سيطلب من الكونغرس زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 850 مليار دولار

237716

السجن 16 عاما لمسرب وثائق البنتاغون