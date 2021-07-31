الجيش الأمريكي يعلق على كيفية تنفيذ الهجوم على ناقلة نفط قبالة سلطنة عُمان

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأمريكي، أن قوات بحرية أمريكية استجابت لنداء الاستغاثة الذي أطلقه طاقم ناقلة نفط تعرضت لهجوم قبالة سواحل سلطنة عُمان، وجدت أدلة تشير إلى هجوم بطائرة مسيرة.



وقال الجيش الأمريكي، يوم أمس الجمعة، إن القوات البحرية الأمريكية استجابت لنداء استغاثة لمساعدة الطاقم وتمكنت من رؤية أدلة على وقوع هجوم.

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وأضاف، أن النتائج الأولية تشير بوضوح إلى هجوم يشبه أسلوب الهجمات بطائرة بدون طيار.



وأوضح الجيش الأمريكي، أن سفن البحرية الأمريكية رافقت ناقلة النفط التي صعد أفراد أمريكيون على متنها لتقديم المساعدة.



وكانت شركة "زودياك ماريتايم" في لندن، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، أن ناقلة النفط "إم/تي ميرسر ستريت" التي تشغلها، تعرضت لهجوم أسفر عن مصرع اثنين من أفراد طاقمها قبالة سواحل سلطنة عُمان.

المصدر: روسيا اليوم