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الاحتلال ينفذ غارات بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في غزة

السبت، 13-01-2024 08:04 ص

الجيش الأمريكي يعلن فقدان اثنين من البحارة قبالة سواحل الصومال

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الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها مساء الجمعة، أنه تم الإبلاغ عن فقدان اثنين من البحارة الأمريكيين أثناء قيامهما بعمليات الخميس قبالة سواحل الصومال.اضافة اعلان


وقالت القيادة المركزية إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة "لتحديد مكان" المفقودين، مضيفة أنهما كانا بين البحارة الذين "تم نشرهم في منطقة عمليات الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية لدعم مجموعة واسعة من المهام" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري محدود في الصومال يركز على التهديد الذي تشكله حركة "الشباب" المتشددة التي نفذت هجمات ضد الحكومة الصومالية.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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