الجيش الأمريكي ينهي عمليات البحث عن حطام الأجسام التي تم إسقاطها دون نتائج

الوكيل الإخباري- أنهت القيادة الشمالية للجيش الأمريكي، يوم أمس الجمعة، عمليات البحث عن حطام جسمين طائرين تم إسقاطهما في سماء البلاد الأسبوع الماضي، دون العثور على أي حطام.

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ونشرت القيادة الشمالية بيانا على "تويتر" قاله فيه: إن "القيادة الشمالية الأمريكية أوصت باستكمال عمليات البحث بالقرب من ديدهورس وألاسكا وبحيرة هورون، حيث لم تكشف عمليات البحث عن أي حطام لأجسام جوية تم إسقاطها في 10 و 12 فبراير 2023".



وأشارت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية وافقت أمس الجمعة، على هذه التوصية، حيث تم الانتهاء من جميع عمليات البحث عن جسمين تم إسقاطهما قبل أسبوع.



وقال البيان إن الجيش الأمريكي والشركاء الكنديين استخدموا وسائل مختلفة للكشف عن الحطام، بما في ذلك التصوير الجوي والمسح تحت الماء، لكن هذا لم يؤدي إلى أي نتائج.



في الأسبوع الماضي، رصدت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، 3 أجسام مجهولة الهوية، اثنان منها أسقطتهما الدفاعات الجوية في المجال الجوي الأمريكي، وواحد فوق الأراضي الكندية.



روسيا اليوم