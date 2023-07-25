الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجوما جويا على كييف

الوكيل الاخباري - أفادت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف أن روسيا شنت هجوما جويا على كييف في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

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وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة على تطبيق تلغرام للتراسل: "في ضواحي كييف، تعمل أنظمة الدفاع الجوي (على صد الهجوم)".



ومن جانبه، أعلن البيت الأبيض أنه لا يدعم الهجمات داخل روسيا، وذلك ردا على سؤال حول هجوم بطائرتين مسيرتين من أوكرانيا ألحق أضرارا بمباني في موسكو في وقت سابق الاثنين.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين: "بصفة عامة لا ندعم الهجمات داخل روسيا".



وتحدثت روسيا عن اتخاذ إجراءات انتقامية قاسية ضد أوكرانيا بعد الضربتين اللتين نفذتهما الطائرتان المسيرتان. ووقعت إحداهما قرب مقر وزارة الدفاع الروسية التي وصفت الهجوم بأنه عمل إرهابي وقح.



وأوضح ديمتري ميدفيديف الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الاثنين، أن موسكو بحاجة إلى توسيع نطاق الأهداف التي تضربها في أوكرانيا.



وكتب على تطبيق تلغرام: "نحتاج إلى اختيار أهداف غير تقليدية لضرباتنا. ليس فقط منشآت التخزين ومراكز الطاقة والمنشآت النفطية".



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