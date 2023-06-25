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الأحد، 25-06-2023 11:37 ص

هدوء في روستوف بعد مغادرة بريغوجين ومقاتلي فاغنر

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الوكيل الإخباري - قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأحد، إن الوضع هدأ حول مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف، وإن حركة المرور استؤنفت في الشوارع، وذلك بعد أن غادر يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة ومقاتليها المدينة.

وفي مقطع فيديو نشرته الوكالة على تلغرام وقالت إنه تم التقاطه في مدينة روستوف، ظهر رجل يقوم بأعمال تنظيف في أحد الشوارع وسيارات تتحرك في شارع آخر.

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ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من التقرير.

وفي وقت متأخر من أمس السبت، شوهد بريغوجين وهو يغادر المقر العسكري في روستوف بعد وقف تمرد ضد القيادة العسكرية الروسية.

وكان مقاتلو مجموعة فاغنر غادرو مدينة روستوف، جنوب غربي روسيا، حسبما أعلن الحاكم الإقليمي اليوم الأحد، بعد أن كانوا سيطروا السبت مع قائدهم يفغيني بريغوجين على مقر الجيش الروسي فيها.


وقال فاسيلي غولوبيف عبر تلغرام إن "رتل مجموعة فاغنر غادر روستوف وتوجه نحو معسكراته"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

من ناحية ثانية، ناشدت الوكالة الفيدرالية للطرق في روسيا السكان في منطقة موسكو، اليوم الأحد، الامتناع عن السير على طريق إم-4 "دون" السريع الرئيسي حتى الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش.


كانت الوكالة قد قالت في وقت سابق من اليوم الأحد في منشور على تلغرام، حذفته بعد ذلك، إن القيود المفروضة على المرور على الطريق السريع في منطقتي موسكو وتولا لا تزال سارية.


وقطع مقاتلو فاغنر معظم الطريق إلى موسكو أمس السبت قبل أن يوقفوا تقدمهم، مما وضع حدا لتحد كبير أمام سيطرة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة، وهي خطوة قال رئيس المجموعة إنها ستجنب إراقة الدماء.

 

سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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