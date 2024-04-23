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الثلاثاء، 23-04-2024 01:16 م

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحزب الله جنوب لبنان

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الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة قصفت خلال الليل مبنى يستخدمه "حزب الله" في بلدة يارون بجنوب لبنان، إلى جانب موقع آخر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات نفذت هذا الصباح غارة في نفس المنطقة لإزالة التهديد.

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وأفاد بأن صفارات الإنذار التي انطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم في المطلة كانت إنذارات كاذبة.

ونعى "حزب الله" في بيان أحد عناصره، وجاء فيه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي عزقول "هادي" مواليد عام 1981 من بلدة قلاويه وسكان بلدة عدلون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

 

RT


 




 

 


 

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