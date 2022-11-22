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الثلاثاء، 22-11-2022 01:58 م

الجيش التركي يستهدف قاعدة مشتركة لـ"قسد" والتحالف الدولي في الحسكة

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الوكيل الاخباري- استهدف الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، قاعدة مشتركة بين وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتحالف الدولي في الحسكة، مما أدى إلى مقتل شخصين.

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وقالت وكالة أنباء "هاوار": "استشهد مقاتلان في صفوف وحدات مكافحة الإرهاب، وأصيب 3 آخرون بينهم قيادي، في قصف مسيرة تركية على قاعدة مشتركة للتحالف الدولي ووحدات مكافحة الإرهاب شمال الحسكة. ووفقا للمعلومات الأولية، فقد أسفر هذا الهجوم عن استشهاد اثنين من مقاتلي وحدات مكافحة الإرهاب، وإصابة 3 آخرين، بينهم قيادي، حالة اثنين منهم حرجة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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