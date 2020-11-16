الإثنين 16-11-2020
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الإثنين، 16-11-2020 02:48 م

الجيش الجزائري يرسل طائرات عسكرية تحمل مساعدات إلى الصحراء الغربية

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية إن الجيش الجزائري أرسل،اليوم الاثنين، مساعدات إنسانية "في إطار العمليات التضامنية بين الجزائر والشعب الصحراوي".

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وأوضحت الوزارة أن المساعدات، التي تتمثل في "60 طنا من مختلف المواد الغذائية والمعدات الصيدلانية"، قد تم شحنها الأحد على متن طائرتين عسكريتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية، قبل انطلاقها باتجاه مطار تندوف المحاذي للحدود مع المغرب وقواعد جبهة البوليساريو، "انطلاقا من القاعدة الجوية (العسكرية) ببوفاريك القريبة من الجزائر العاصمة، اليوم الاثنين.

 

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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