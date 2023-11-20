الجيش الروسي يتقدم في مقاطعة خاركوف

الوكيل الاخباري- قال فيتالي غانتشيف رئيس إدارة مقاطعة خاركوف، في حديث تلفزيوني، إن وحدات الجيش الروسي حققت تقدما في هذه المقاطعة.



وأشار إلى أن القوات الأوكرانية المعادية تتكبد خسائر فادحة في قطاع خاركوف من الجبهة.

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ووفقا له، تمكنت وحدات الجيش الروسي من التمركز في منطقة المركز السكني سينكوفكا وتواصل تقدمها إلى الأمام.



وأضاف غانتشيف: "يواصل رجالنا العمل بنشاط ضد العدو، ويتم تدمير مستودعات الذخيرة، ومنع التناوب في القوات المعادية. وبسبب الخسائر الفادحة التي يتكبدها العدو، يحاول باستمرار دفع قوات احتياطية. ولمنعه من تحقيق ذلك، قام الرجال الروس بالتمركز وتعزيز تواجدهم في مواقع معينة، وبالذات المركز السكني سينكوفكا التي يتكرر ذكرها أكثر فأكثر في الفترة الأخيرة. لقد استولت القوات الروسية على مواقع هناك وبات بمقدورها ممارسة الدفاع بشكل أفضل على طول خط المواجهة بأكمله". ووفقا له، "لا تزال أعمال النهب تزدهر" في المستوطنات التي تسيطر عليها أوكرانيا.

روسيا اليوم