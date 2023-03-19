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الجيش الروسي يحبط محاولات لمؤازرة القوات الأوكرانية على جبهة كوبيانسك

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الأحد، 19-03-2023 12:39 م

الجيش الروسي يحبط محاولات لمؤازرة القوات الأوكرانية على جبهة كوبيانسك

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الوكيل الإخباري- أحبطت القوات الروسية اليوم الأحد محاولتين لنقل احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية وعطلت عمليات استطلاع أوكرانية في اتجاه كوبيانسك.

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وقال مصدر عسكري روسي: "خلال النهار، في اتجاه كوبيانسك، أحبطت المجموعة الغربية من القوات الروسية محاولتين للعدو لإجراء استطلاع في منطقة غرينيكوفكا وعمليتي نقل احتياطات من القوات الأوكرانية في منطقة بيرشيترافنيفو (اتجاه كوبيانسك)".

وأضاف المسؤول أن القوات الروسية دمرت أيضا أطقم مدافع هاوتزر ذاتية الدفع "Msta-S" ومدافع "Hyacinth"وثلاث مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية في مناطق غرينيكوفكا وأورليانسكي وأرتيوموفكا.

ووفق لتقارير وزارة الدفاع الروسية، في اتجاه كوبيانسك، تفقد القوات الأوكرانية العشرات من الجنود يوميا فضلا عن تدمير عتادهم وأسلحتهم العسكرية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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