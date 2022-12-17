السبت 17-12-2022
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السبت، 17-12-2022 10:15 ص

الجيش الروسي يستلم أحدث أنظمة الاستطلاع الصوتي الحراري

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الوكيل الإخباري - استلم الجيش الروسي دفعة جديدة من أحدث أنظمة الاستطلاع الصوتي الحراري "بنسلين"، التي أظهرت كفاءة عالية خلال العملية الخاصة في أوكرانيا.

وقال مصدر عسكري روسي مطلع في تصريحات، أوردتها وكالة نوفوستي اليوم السبت: "استلمت وزارة الدفاع، دفعة دورية من أحدث مجمعات الاستطلاع الصوتي الحراري"1 بي76"بنسلين، لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. هذه المجمعات مخصصة للاستخدام خلال المواجهات المدفعية. يقوم مجمع بنسلين بتحديد مواقع مدفعية القوات الأوكرانية بشكل فعال وينقل الإحداثيات إلى القوات الروسية لتدميرها بشكل فوري".

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وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع بأن مجمعات "بنسلين" أثبتت فعاليتها في المعارك في أوكرانيا، بما في ذلك القتال ضد المدافع التي توردها دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) للقوات الأوكرانية.


ويشار إلى أن "بنسلين"، مخصصة لكشف المواقع النارية للمدفعية التقليدية والصاروخية وكذلك الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ التكتيكية.


ويقوم المجمع بالتقاط الموجات الصوتية والحرارية الناجمة عن الطلقات والانفجارات.

 

ويحدد المجمع الإحداثيات الدقيقة لموقع مدفعية العدو، ولا يتجاوز وقت الحصول على إحداثيات إطلاق الهدف الواحد، خمس ثوان.


وتتلخص ميزة "بنسلين"، في أنه، وعلى عكس الرادار الأمريكي المضاد للبطارية/ إيه إن/تي بي كيو-36/ الذي تستخدمه القوات الأوكرانية، لا يستخدم الموجات الشعاعية في عمله، لذلك لا يمكن اكتشافه بواسطة المعدات الالكترونية وبالتالي لا يمكن قمعه بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية.


ويعمل هذا المجمع بشكل فعال في أي وقت من اليوم في درجات حرارة تتراوح من -40 إلى +50 درجة مئوية. وهو محمول على شاحنة من طراز "كاماز".

 

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