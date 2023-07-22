السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات من 1 - 2.3 قرش الشهر القادم

معسكر حول مشاركة الشباب بالحياة السياسية في جرش

الصيدلاني فارس سعد الدين صبرة مبارك التخرج

خبراء: علامات التغير المناخي تظهر بوضوح في الأردن

اتفاقية بين وزارة الشباب وشركة الدائرة الخضراء للبرمجيات

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الامن العام : وفاتان إثر تدهور مركبة في وادي

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنس بحادث مؤسف

البرلمان العربي يرحب بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية

انطلاق بطولة المملكة التنشيطية الأولى لسباحة الزعانف بالعقبة

السبت، 22-07-2023 01:35 م

الجيش السوداني يتهم الدعم السريع باستغلال الأطفال في القتال

64bba44b4c59b775397bcb0b


الوكيل الإخباري- أعلن الجيش السوداني أن قواته مستمرة في توجيه ضربات لقوات الدعم السريع في كافة أنحاء البلاد، وأن قوات الدعم تستغل الأطفال في القتال، في انتهاك للقانون الدولي والإنساني.

اضافة اعلان

 

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش العقيد نبيل عبد الله، اليوم السبت: "قواتنا مستمره في توجيه ضربات للعدو حتى القضاء على كل البؤر التي يتمركز بها في كافه أنحاء البلاد".

وأضاف: "استقطب التمرد أعداد من المجرمين والهاربين من السجون واستخدامهم كمقاتلين لتنفيذ عمليات إجراميه مصاحبه"، متابعا: "بدأ العدو في استخدام الأطفال في عملياته العدائيه، وتتراوح أعمارهم ما دون 15 سنه في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني".

وأكد الناطق على أن: "الموقف العملياتي مستقر وقواتنا مستمره في عملياتها وفق ما هو مخطط".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64b8c8af4c59b773320c6e1a

تزويد طائرة نقل عسكري روسية بمحرك نفاث

1690022570486

العراق يعلن التزامه باتفاقية فيينا لحماية البعثات الدبلوماسية

64bbac294c59b77d7217549b

العراق.. تفكيك شبكة اتجار بالبشر خططت لبيع طفلين مقابل 20 ألف دولار

64ba3b024c59b729cd547380

مقتل عدد كبير من المرتزقة البولنديين والألمان في غارة روسية

64bba3a84c59b7681a446277

قوات كييف تطلق أكثر من 100 قذيفة بينها قنابل عنقودية على بيلغورد غربي روسيا

64bba3334c59b77c684ae4c8

وسائل إعلام: انحراف قطار عن سكته في ولاية مونتانا الأمريكية

أخبار متعلقة
64b230694c59b77e580cb18c

مقاتلون روس يغتنمون حاسوبا لوحيا أوكرانيا مع منظومة تنسيق القتال "كرابيفا"

497214

السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي

64aa9dc0423604179a0642e1

الجيش السوداني ينفي قصف الأحياء السكنية في أم درمان

image

مع دخولها الأسبوع الثاني عشر .. اشتباكات السودان تتصاعد

64969d99423604142c282543

بوتين: أمر واحد لا يمكن أن أسامح فيه