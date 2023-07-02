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الأحد، 02-07-2023 09:52 م

مع دخولها الأسبوع الثاني عشر .. اشتباكات السودان تتصاعد

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الوكيل الإخباري - اشتدت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، مع دخول الحرب في العاصمة ومناطق في غرب السودان أسبوعها الثاني عشر.

وسمع دوي ضربات جوية ومدفعية ونيران أسلحة خفيفة، لا سيما في مدينة أم درمان، وكذلك في العاصمة الخرطوم حيث يعمق الصراع أزمة إنسانية.

وكشفت قوات الدعم السريع أنها أسقطت طائرة حربية وطائرة مسيرة في بحري، ولم يرد الجيش حتى الآن على هذه التصريحات.

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ودعا قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، الشبان إلى الانضمام للقتال ضد قوات الدعم السريع. ونشر الجيش اليوم صورا قال إنها لمجندين جدد.

 




 

 


 

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